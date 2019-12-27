Российские силовики дважды за день задержали крымского активиста на админгранице с полуостровом.

Об этом сообщили в “Крымской солидарности”.

“На КПП “Каланчак” российскими погранслужбами второй раз за сегодняшний день задержан активист, проживающий в Старом Крыму, Абдурахман (Владимир) Ульчицкий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый инцидент произошел около 11 часов утра в направлении из Крыма. В это время родственники активиста, среди которых его супруга, а также семья ее брата с четырьмя детьми ждали его.

“Абдурахмана увели в помещение, забрали телефон и задавали вопросы относительно списка контактов и переписок в нём. Через два часа его отпустили. Он сопроводил родственников до украинского КПП и сразу же вместе с супругой вернулся назад”, — отметили в “КС”.

Когда активист и его супруга возвращались на территорию полуострова он был задержан повторно “сотрудниками в форме с шевронами ФСБ”.

Также известно, что во время второго задержания супругу активиста допросили. Ей были заданы вопросы “о ее гражданской позиции, о том, по какой причине происходят аресты в Крыму, о том, что ей известно о “Крымской солидарности”. Женщина отказалась отвечать на вопросы. Спустя несколько часов их отпустили.