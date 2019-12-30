Украинская сеть магазинов "Сильпо" под Новый год пополнила ассортимент необычным товаром — салаты, в том числе традиционный "Оливье" — уже нарезанный и закатанный в банки.

Об этом сообщила в Facebook директор по корпоративным коммуникациям группы компаний Fozzy Group, в которую входит “Сильпо” Нина Мищенко.

“К новогодним праздникам запустили три салата в банках. Есть 1 л и 2 л. Если хотите — можете заправить”, — написала она, прикрепив к посту соответствующее фото.

Мищенко также добавила, что найти новинку можно в отделах кулинарии супермаркетов “Сильпо”, а стоимость таких салатов — 99 и 199 гривен за 1 и 2 литра соответственно.

Отметим, что идея консервированных заготовок салатов не нова. “Оливье” в стеклянных банках уже несколько лет продаются в сети ресторанов “Компот”.

Аналогичные продукты есть в ассортименте производителей овощных консервов, например, польской марки “Kwidzyn” и французского “Bonduelle”.

В этом призналась и представитель компании.

Несмотря на это, реакция пользователей Сети — исключительно положительная. Под постом Мищенко ни одного негативного комментарии. И хотя новинок три, наибольший интерес пользователи проявили к традиционному новогоднему “Оливье”. Некоторые пользователи даже просят отправить излюбленный салат по почте за границу.