Об этом сообщила в Facebook директор по корпоративным коммуникациям группы компаний Fozzy Group, в которую входит “Сильпо” Нина Мищенко.
“К новогодним праздникам запустили три салата в банках. Есть 1 л и 2 л. Если хотите — можете заправить”, — написала она, прикрепив к посту соответствующее фото.
Мищенко также добавила, что найти новинку можно в отделах кулинарии супермаркетов “Сильпо”, а стоимость таких салатов — 99 и 199 гривен за 1 и 2 литра соответственно.
Отметим, что идея консервированных заготовок салатов не нова. “Оливье” в стеклянных банках уже несколько лет продаются в сети ресторанов “Компот”.
Аналогичные продукты есть в ассортименте производителей овощных консервов, например, польской марки “Kwidzyn” и французского “Bonduelle”.
В этом призналась и представитель компании.
Несмотря на это, реакция пользователей Сети — исключительно положительная. Под постом Мищенко ни одного негативного комментарии. И хотя новинок три, наибольший интерес пользователи проявили к традиционному новогоднему “Оливье”. Некоторые пользователи даже просят отправить излюбленный салат по почте за границу.