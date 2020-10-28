В среду, 28 октября, Кабмин принял решение о предоставлении членам семей погибших на Востоке Украины добровольцев адресной помощи к социальным выплатам. Так, размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7800 грн, на двух и более членов семьи - не менее 6100 гривен каждому.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Адресную помощь члены семей погибших добровольцев смогут получить в ноябре с доплатой с августа этого года.

Напомним, что Кабинет министров сегодня на заседании одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все ее услуги будут доступны в онлайновом режиме. Это позволит знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.