Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
Адресную помощь члены семей погибших добровольцев смогут получить в ноябре с доплатой с августа этого года.
Напомним, что Кабинет министров сегодня на заседании одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы, согласно которой все ее услуги будут доступны в онлайновом режиме. Это позволит знать, кому именно предназначаются различные виды социальной помощи.
- Кабинет Министров Украины дополнительно выделил почти 2 млрд гривен на доплаты работникам Национальной полиции, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом COVID-19.