Так называемый премьер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой регулярно платят коммунальные услуги за свою недвижимость на полуострове.

Об этом глава оккупационной власти сообщил в эфире телеканала “Россия 24”.

“Кстати, господин Зеленский и его жена до сих пор являются владельцами недвижимости на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет. Оккупантам, в кавычках, он платит все активно, спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает. Держит, вероятно, на случай, если придется у нас просить политического убежища”, – сказал Сергей Аксенов.

Ранее #Буквы рассказывали, что Елена Зеленская в 2013 году купила элитную квартиру в Крыму менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка.

Квартира, о которой идет речь, находится в элитном комплексе “Император” на побережье Черного моря. Reuters не смог установить, почему квартира была продана по ценам ниже рыночных: ни Зеленский, ни его жена не ответили на запросы о комментариях. Не прокомментировал эту сделку и Буряк.

Отмечается, что Зеленская купила трехкомнатную квартиру в пентхаусе на полуострове в апреле 2013 года за 163 893 долларов.

Таким образом, она приобрела квартиру по цене около 1263 долларов за квадратный метр.

Фото: Reuters

Однако в 2012 году, согласно данным сайта недвижимости domik.ua, квартиры в ЖК “Император” продавались по цене от 3500 до 4000 долларов за квадратный метр. На другом сайте, indoor-estate.ru, квартиры в этом доме в 2012 году продавались минимум по 2800 доллара за квадратный метр. Агент по недвижимости в Крыму, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что квартиры, сопоставимые с квартирами в комплексе “Император”, обычно продавались в 2013 году по цене от 2500 до 3000 долларов за квадратный метр, но могли стоить и до 5000 долларов.