Сім країн Євросоюзу запустили COVID-паспорти

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Зокрема, сертифікати вакцинації запустили Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Інші держави вирішили запустити COVID-паспорти тільки тоді, коли будуть розгорнуті усі функції.

Зазначається, що такий сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або у паперовому варіанті. Він слугуватиме доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, здала негативний результат тесту або нещодавно видужала.

“Створений всього за два місяці, шлюз ЄС забезпечує перевірку функцій безпеки, що містяться в QR-кодах всіх сертифікатів. Це дозволить громадянам і владі бути впевненими в правдивості сертифікатів. Під час цього процесу ніякі особисті дані не передаватимуться і не зберігаються”, – пояснили в Єврокомісії.