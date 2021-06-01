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Сім країн Євросоюзу запустили COVID-паспорти

У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць.

Вторник, 1 июня 2021, 18:25

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Зокрема, сертифікати вакцинації запустили Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Інші держави вирішили запустити COVID-паспорти тільки тоді, коли будуть розгорнуті усі функції. 

Зазначається, що такий сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або у паперовому варіанті. Він слугуватиме доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, здала негативний результат тесту або нещодавно видужала.

“Створений всього за два місяці, шлюз ЄС забезпечує перевірку функцій безпеки, що містяться в QR-кодах всіх сертифікатів. Це дозволить громадянам і владі бути впевненими в правдивості сертифікатів. Під час цього процесу ніякі особисті дані не передаватимуться і не зберігаються”, – пояснили в Єврокомісії.

Нагадаємо, що 21 травня Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо запровадження з липня цифрових COVID-сертифікатів, які мають забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії коронавірусу.

Запустити цифрові COVID-сертифікати у всіх країнах ЄС планують з 1 липня.

  • У четвер, 20 травня, Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
  • У Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня  Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
  • 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
  • Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів у липні.
Теги: ЕС, паспорт вакцинації, сертифікат вакцинації

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