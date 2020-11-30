#Буквы напоминают о событиях семилетней давности.
Протесты в Украине начались 21 ноября после решения Кабинета Министров о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
На Майдане Незалежности в ночь 30 ноября находилось около 400 протестующих, большинство из которых – студенты и молодежь.
Еще ночью на Майдан заехала коммунальная техника, которая привезла конструкции для установки новогодней елки. Вместе с коммунальщиками прибыли отряды полиции, около 2 тысяч человек. Они окружили активистов, грелись у костра, спали или пели песни.
Власть трактовала разгон как “расчистку территории для установки новогодней елки”.
“Беркут” бил особенно жестоко: резиновыми дубинками, ногами.
Убегая от силовиков, люди прятались в Михайловском соборе.
В результате действий “Беркута” пострадали по меньшей мере 79 человек. 35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против участников митинга открыли два уголовных производства – по статьям “Сопротивление представителям власти” и “Хулиганство”.
Применение силы против студентов сильно возмутило общественность, и уже после этих событий на улицы Киева впервые с 2004 года вышел почти один миллион человек. Дорожное движение по Крещатику с тех пор было перекрыто. Начался настоящий Майдан.
В феврале 2017 года экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что за разгоном студентов в центре Киева 30 ноября 2013 года стояли тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, глава Администрации Президента Сергей Левочкин и олигарх Дмитрий Фирташ.