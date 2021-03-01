Семь лет назад, 1 марта 2014 года, Совет Федерации России поддержал обращение президента Владимира Путина и позволил ввести российские войска на территорию Украины.

Об этом рассказывают #Буквы.

Утром 1 марта 2014 самопровозглашенный “председатель Совета Министров АР Крым” Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в “обеспечении мира и спокойствия” на территории Крыма.

В тот же день Путин отправил в Совет Федерации предложение о вводе российских войск на полуостров. Обе палаты Государственной думы 1 марта 2014 о 17:20 проголосовали за введение российских войск на территорию Украины, и в Крым в частности.

1 марта российские войска начали масштабные силовые акции, направленные на блокирование украинских военных баз на территории полуострова, захват административных помещений, контроль транспортных магистралей, аэродромов и других стратегически важных объектов.

Митинги в Донецке и Луганске

Также начались массовые пророссийские акции в Донецке и Луганске. Несколько тысяч человек вышли в поддержку бойцов “Беркута”, которые убивали участников Революции Достоинства в Киеве. Участники митинга выразили недоверие председателю Донецкой областной государственной администрации Андрею Шишацкому и объявили своим лидером командира “Народной обороны Донбасса” Павла Губарева.

В этот же день Донецкий городской совет выступил с инициативой провести референдум о статусе Донецкой области. Инициативу городского совета поддержал Донецкий областной совет. После состоялась попытка штурма областной администрации.

В Луганске на митинге требовали придать русскому языку статус государственного, сформировать муниципальную милицию, дать право выбирать губернаторов и прокуроров. Участники сожгли чучела Арсения Яценюка, Олега Тягнибока и Виталия Кличко.

Со здания Луганской ОГА также спустили украинские флаги и подняли российские.

Захваты объектов в Крыму

Кроме того, российские десантники захватывали объекты в Крыму в форме “Беркута”, на что указывают фотографии самых десантников, сделанные в захваченных государственных учреждениях АР Крым, которые удалось достать с их аккаунтов в социальных сетях.

16 марта оккупационными властями был проведен “референдум” о независимости Крыма, которым она пыталась легитимизировать захват иностранной территории.

18 марта в Москве Путин совместно с самопровозглашенными председателем Совета Министров Крыма Сергеем Аксеновым, спикером Верховной Рады АРК Владимиром Константиновым, и председателем Севастопольской городской государственной администрации Алексеем Чалым подписали договор о принятии Республики Крым в состав России.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признала такие действия России военной агрессией, неспровоцированной и основанной на совершенно безосновательных предположениях и поводам.

С 2014 года от действий российско-оккупационных войск на территории Украины погибло около 14 000 украинцев, около 3,5 млн человек покинули свои дома, 400 000 стали участниками боевых действий.

Российская Федерация продолжает отрицать свое участие в войне против Украины и называет ее “гражданским конфликтом”.