Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует пресс-служба МОЗ.

На этой неделе будет обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавируса SARS-CoV. В частности, основное значение для лабораторной диагностики COVID-19 имеет метод ПЦР. Лабораторное обследование таким методом будет проводиться лицам, согласно новому алгоритму: с подозрением на COVID-19, которые имеют клинические признаки, по каким-то признакам других ОРВИ, а также с признаками пневмонии.

Также было добавлено скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Этот тест делается за 15 минут. Теперь это обследование будет проводиться следующим лицам: с подозрением на COVID-19, с признаками других ОРВИ, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19 гражданам, которые возвращаются из регионов со значительным распространением COVID-19, а также лицам, которые подлежат плановой госпитализации.

В случае, если есть соответствующие признаки, или пациент подвергается категории: признаки коронавирусной болезни, любые респираторные заболевания, или был тесный контакт с человеком, у которого подтвержден COVID-19, это исследование будет рекомендовано семейным врачом.

Уже получено более 260 тыс. быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны. 23 декабря, согласно сообщению ГП “Медицинские закупки Украины”, в Украине еще будет доставлено 1,5 млн тестов. Цель МОЗ: проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц.