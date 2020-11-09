Об этом пишет американское издание The New York Times.
Теперь, когда избиратели отказали Трампу во втором сроке, он может попытаться вернуться к некогда прибыльной карьере на телевидении, на этот раз с явным политическим уклоном. Его семейный бизнес также сможет наверстать упущенное, снова заглянув за границу, где отели и гольф-клубы способствовали росту прибыли Трампа до его избрания в 2016 году.
После победы на президентских выборах четыре года назад Трамп отказался продать свою долю в Trump Organization и вместо этого принял план, который, по его словам, устранит конфликт интересов. Среди прочего, Trump Organization пообещала отказаться от новых сделок за пределами США и наняла советника по этике для проверки определенных отечественных предприятий.
Демократы и другие эксперты утверждали, что это было всего лишь полумерами, и действительно, такой подход мало помогал президенту в поисках лоббистов, спонсоров.
Тем не менее президентство сказалось на частном семейном бизнесе Трампа. В прошлом году компания отложила предложенную сеть недорогих отелей, а отчеты Трампа о раскрытии финансовой информации показали, что его основные объекты, приносящие денежные потоки, в значительной степени работали не так. Не предъявляя никаких доказательств, в прошлом году Трамп заявил, что президентство “вероятно стоило мне от 3 до 5 миллиардов долларов”.
Самый большой удар, вероятно, нанес запрет на новые иностранные сделки. Перед президентством компания планировала серьезное расширение в Китае. Компания также провела исследовательскую работу по созданию новых деловых партнерств в Колумбии, Бразилии и Турции.
Поскольку Трамп снова готов стать частным лицом, у него появились перспективы для семейного бизнеса.
Трамп может снова начать продавать свое имя.
Самый быстрый способ для Trump Organization привлечь деньги – это лицензировать имя Трампа для таких проектов в сфере недвижимости, как отели и жилые башни.
Когда Трамп вошел в Белый дом в 2017 году, руководители Trump Organization заявили, что компания оставила после себя более двух десятков таких сделок по брендингу, в том числе в Китае, Израиле и по всей Южной Америке. Когда Трамп покидает свой пост, он становится популярным в некоторых странах, а его бренд широко известен.
Сделки по брендингу в значительной степени безрисковые для компании, поскольку они не требуют капитальных вложений и обычно приносят от 500 000 до 1 миллиона долларов в год, по крайней мере, на начальном этапе. Платежи часто снижаются после продажи квартир в жилых домах, если только Trump Organization не заключает параллельные соглашения об управлении недвижимостью.
Компания Трампа по-прежнему сталкивается с юридической проверкой.
Хотя Конгресс, возможно, больше не будет так сосредоточен на деловой деятельности Трампа, прокуратура Нью-Йорка продолжит свои расследования.
Офис окружного прокурора Манхэттена проводит расследование в отношении Трампа и его компании на предмет множества потенциальных финансовых преступлений и требует его налоговые декларации. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк проводит отдельное гражданское расследование подозрений в том, что компания неверно указала свои активы, возможно, для снижения налогов или получения ссуд.
Компания отрицала какие-либо правонарушения. Эрик Трамп, который управляет компанией вместе со своим братом Дональдом-младшим, в прошлом году назвал критику со стороны демократов и СМИ основной причиной приостановки планов по открытию новой линии отелей.
У Трампа может появиться новый поток деловых партнеров.
В течение последних четырех лет Бобби Р. Берчфилд, юрист из Вашингтона, работал советником по этике в Trump Organization, изучая потенциальные сделки и деловых партнеров.
С учетом того, что должен быть погашен долг в размере более 300 миллионов долларов, который лично гарантировал президент, для Trump Organization может потребоваться срочное заключение новых сделок. Кроме того, отрицательное решение в ходе аудиторской битвы с Налоговой службой может стоить ему более 100 миллионов долларов, сообщила в сентябре The Times.
Поляризованная страна и пандемия могут помешать восстановлению.
Некоторые из самых прибыльных владений Трампа находятся в оплотах демократов, таких как Нью-Йорк и Чикаго. А его самый крупный источник доходов – гольф-курорт Дорал во Флориде – лишился значительно части доходов от конференций.
На посту президента Трамп попытался восполнить этот пробел, по крайней мере частично, посредством мероприятий, организованных в его собственности группами, связанными с ним и республиканской политикой.
Трамп в последнее время в частном порядке высказал идею о том, чтобы снова будет баллотироваться в 2024 году.
Президент также может быть не последним Трампом, баллотирующимся на выборные должности.
Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп также могут иметь политические устремления в будущем.
Любовь Трампа к телевидению.
Где и как Трамп вновь заявит о себе в семейном бизнесе, будет одним из интригующих вопросов. Бывшая звезда реалити-шоу, он может вместо этого вернуться на телевидение в качестве политического эксперта.
Например, были предварительные обсуждения о приобретении или запуске сети под брендом Трампа.
- Бывший президент США Джордж Буш-младший также поздравил действующего президента Дональда Трампа и его сторонников “с ярой борьбой в ходе кампании”. Он заявил, что Трамп имеет право обжаловать результаты подсчета голосов