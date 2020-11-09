Налоговая отчетность президента Трампа свидетельствует о финансовых затруднениях, он утверждает, что потерял миллиарды долларов дохода, находясь на своем посту, а его старшие сыновья говорят, что семейный бизнес лишился десятков потенциальных сделок по всему миру.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Теперь, когда избиратели отказали Трампу во втором сроке, он может попытаться вернуться к некогда прибыльной карьере на телевидении, на этот раз с явным политическим уклоном. Его семейный бизнес также сможет наверстать упущенное, снова заглянув за границу, где отели и гольф-клубы способствовали росту прибыли Трампа до его избрания в 2016 году.

После победы на президентских выборах четыре года назад Трамп отказался продать свою долю в Trump Organization и вместо этого принял план, который, по его словам, устранит конфликт интересов. Среди прочего, Trump Organization пообещала отказаться от новых сделок за пределами США и наняла советника по этике для проверки определенных отечественных предприятий.

Демократы и другие эксперты утверждали, что это было всего лишь полумерами, и действительно, такой подход мало помогал президенту в поисках лоббистов, спонсоров.

Тем не менее президентство сказалось на частном семейном бизнесе Трампа. В прошлом году компания отложила предложенную сеть недорогих отелей, а отчеты Трампа о раскрытии финансовой информации показали, что его основные объекты, приносящие денежные потоки, в значительной степени работали не так. Не предъявляя никаких доказательств, в прошлом году Трамп заявил, что президентство “вероятно стоило мне от 3 до 5 миллиардов долларов”.

Самый большой удар, вероятно, нанес запрет на новые иностранные сделки. Перед президентством компания планировала серьезное расширение в Китае. Компания также провела исследовательскую работу по созданию новых деловых партнерств в Колумбии, Бразилии и Турции.

Поскольку Трамп снова готов стать частным лицом, у него появились перспективы для семейного бизнеса.

Трамп может снова начать продавать свое имя.

Самый быстрый способ для Trump Organization привлечь деньги – это лицензировать имя Трампа для таких проектов в сфере недвижимости, как отели и жилые башни.

Когда Трамп вошел в Белый дом в 2017 году, руководители Trump Organization заявили, что компания оставила после себя более двух десятков таких сделок по брендингу, в том числе в Китае, Израиле и по всей Южной Америке. Когда Трамп покидает свой пост, он становится популярным в некоторых странах, а его бренд широко известен.

Сделки по брендингу в значительной степени безрисковые для компании, поскольку они не требуют капитальных вложений и обычно приносят от 500 000 до 1 миллиона долларов в год, по крайней мере, на начальном этапе. Платежи часто снижаются после продажи квартир в жилых домах, если только Trump Organization не заключает параллельные соглашения об управлении недвижимостью.

Компания Трампа по-прежнему сталкивается с юридической проверкой.

Хотя Конгресс, возможно, больше не будет так сосредоточен на деловой деятельности Трампа, прокуратура Нью-Йорка продолжит свои расследования.

Офис окружного прокурора Манхэттена проводит расследование в отношении Трампа и его компании на предмет множества потенциальных финансовых преступлений и требует его налоговые декларации. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк проводит отдельное гражданское расследование подозрений в том, что компания неверно указала свои активы, возможно, для снижения налогов или получения ссуд.

Компания отрицала какие-либо правонарушения. Эрик Трамп, который управляет компанией вместе со своим братом Дональдом-младшим, в прошлом году назвал критику со стороны демократов и СМИ основной причиной приостановки планов по открытию новой линии отелей.

У Трампа может появиться новый поток деловых партнеров.

В течение последних четырех лет Бобби Р. Берчфилд, юрист из Вашингтона, работал советником по этике в Trump Organization, изучая потенциальные сделки и деловых партнеров.

С учетом того, что должен быть погашен долг в размере более 300 миллионов долларов, который лично гарантировал президент, для Trump Organization может потребоваться срочное заключение новых сделок. Кроме того, отрицательное решение в ходе аудиторской битвы с Налоговой службой может стоить ему более 100 миллионов долларов, сообщила в сентябре The Times.

Поляризованная страна и пандемия могут помешать восстановлению.

Некоторые из самых прибыльных владений Трампа находятся в оплотах демократов, таких как Нью-Йорк и Чикаго. А его самый крупный источник доходов – гольф-курорт Дорал во Флориде – лишился значительно части доходов от конференций.

На посту президента Трамп попытался восполнить этот пробел, по крайней мере частично, посредством мероприятий, организованных в его собственности группами, связанными с ним и республиканской политикой.

Трамп в последнее время в частном порядке высказал идею о том, чтобы снова будет баллотироваться в 2024 году.

Президент также может быть не последним Трампом, баллотирующимся на выборные должности.

Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп также могут иметь политические устремления в будущем.

Любовь Трампа к телевидению.

Где и как Трамп вновь заявит о себе в семейном бизнесе, будет одним из интригующих вопросов. Бывшая звезда реалити-шоу, он может вместо этого вернуться на телевидение в качестве политического эксперта.

Например, были предварительные обсуждения о приобретении или запуске сети под брендом Трампа.