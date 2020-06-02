Пользователи снова нашли предсказания в "Симпсонах". На этот раз создатели мультсериала предсказали запуск ракеты Crew Dragon и массовые беспорядки в США.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, пользователи нашли прогноз запуска космического корабля Илона Маска Crew Dragon. На кадрах космонавты одеты в скафандры, похожие на те, в которых астронавты полетели на МКС.

Los Simpson lo volvieron a hacer #SpaceX pic.twitter.com/i178Pm5t6n — Vida Simpson (@VidaSimpsonMX) May 30, 2020

А еще пользователи нашли предсказание массовых беспорядков в США. Например, протестующие в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) сожгли полицейский участок из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вследствие жесткого задержания правоохранителями.

Ранее “Симпсоны” предугадали избрание Дональда Трампа президентом США.

А вот якобы предсказание пожара в Нотр-Дамме оказалось фейком. После пожара, случившегося в Соборе Парижской Богоматери, в Интернете появилась картинка из “Симпсонов” с горящим зданием. Но на самом деле эта картинка – работа в фоторедакторе. Исходный кадр был взят из серии “Мужья и ножи”, но там Нотр-Дам не горит и нет мистера Бёрнса.

Некоторые посчитали предсказанием исход президентских выборов в Украине в 2019 году.

Так, в одной из серий Барт Симпсон теряет популярность в школе из-за ученика Милхауса. В Сети появился кадр из мультфильма и комментарии о том, что якобы “Симпсоны” предсказали результаты выборов президента Украины. Возможно, но цифры немного отличаются.