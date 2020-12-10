Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

По информации источника “Наші гроші”, в 15 февраля 2021 на телевидении и в интернете проведут рекламную кампанию программы “Энергодом”, которая предусматривает частичное возмещение расходов на модернизацию систем отопления, утепление, замену окон и дверей в многоквартирных домах. Первым 500 ОСМД возместят 60-70% затрат на материалы, оборудование и работы, а остальных – 40-50% в зависимости от пакета.

Сообщается, что в декабре исполнитель разместит пять видеороликов заказчика на украинских телеканалах: ICTV, Интер, Новый, СТБ, Украина, 1 + 1, Мега, НТН, К1, НЛО-ТВ, Энтер-фильм, Пиксель, Индиго TV, М1 , Солнце, К2, ВОТ, 24 канал, ZOOM, М2.

Наибольшая сумма в 1140000 грн. приходится на рекламу на телеканале СТБ Виктора Пинчука по 11022 грн. А самым дорогим оказалось размещения на его же Новом канале по 12651 грн.

В интернете рекламу будут размещать в течение всей кампании через каналы коммуникации Google search, Google Display Network, Facebook + Instagram, DV360, MGID и Phoenix. Она должна поднять посещаемость сайта программы и обращений к чат-бота в мессенджере Viber. Общий предварительный объем заказа составляет 500 тыс кликов по 1,20-3,58 грн.

Наибольшая сумма в 347 тыс грн. приходится на дешевую рекламу через DV360 по 1,20 грн. за клик. А самой дорогой оказалась реклама через Google search по 3,58 грн. за клик.

Стоимость договора на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,38 млн грн.

Единственным конкурентом ООО “Юниверсал Маккенн Медиа” было столичное ООО “Медиа Скоуп Глобал”, которое принадлежит Андрею КРОЛЕНКО и ООО “РКЛМ” Екатерины Клименко. В ходе торгов соперник предложил на 15% более низкую цену, а затем отказался подписывать договор, поэтому заказчик его отклонил.

Директором столичной “Юниверсал Маккенн Медиа” является Анна Братко, а основателем – ООО “Разом Ком’юнікейшнз”. Последнее принадлежит Максиму Хандогию и кипрской “Анези Венчерз Лимитед” британца Роберта Майкла Нобла, а руководит им Арман Маткулов.

Максим Хандогий – сын украинского дипломата Владимира Хандогия, который в 2010-2014 годах был послом Украины в Великобритании, а в марте-октябре 2009 года исполнял обязанности министра иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко. Сейчас Владимир Хандогий – внештатный советник по вопросам развития дипломатической службы министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в правительстве Дениса Шмыгаля.