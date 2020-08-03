Остров Галлинара в итальянской Лигурии несколько дней назад был продан за более 10 млн евро. Его купил сын бывшего владельца компании "Мотор Сич", экс-регионала Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

“Это единственный настоящий остров Лигурии: природный заповедник, богатый историей, за 1,5 километра от побережья между Албенга и Аласия, который веками принадлежал Церкви, а затем, в последние 150 лет, состоятельным банкирам и промышленникам”, – уточняет СМИ.

По его данным, остров, который в Средневековье служил убежищем для пап, Александр Богуслаев купил у девяти семей собственников, владевших Галлинарой в течение более чем 40 лет. Их дома на вершине острова Богуслаев приобрел отдельно по цене, по некоторым данным, несколько миллионов евро.

Фото: Corriere della Sera

По информации издания, 42-летний Александр Богуслаев имеет гражданство Гренады. Переговоры о приобретении острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Албенга и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем пол километра (470х450 метров), он поднимается над уровнем моря на высоту 87 метров.

Справка: “Мотор Сич” — украинское предприятие, занимающееся разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье. До марта 2013 года предприятие возглавлял Вячеслав Богуслаев (в данный момент народный депутат). С марта 2013 года и. о. председателя совета директоров ПАО “Мотор Сич” стал директор по производству и миноритарный акционер “Мотор Сич” Войтенко Сергей Анатольевич.