Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Об этом кандидат в мэры сообщил на личной странице в Facebook.

По словам Шевчика, сын пытался избежать столкновения, а также был абсолютно трезв и не пытался скрыться с места ДТП.

В “Слуге народа”, во время представления кандидатов в мэры украинских городов, сообщили, что Шевчик – промышленник, генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината.

Шевчик сообщил, что его сын пытался избежать столкновения, но не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход. Там он задел ребенка. 11-летнего мальчика госпитализировали в отделение нейрохирургии Детской областной больницы.

“Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины”, – сообщил Шевчик.

Также он написал, что его сын вызвал скорую, был трезв и прошел медицинское освидетельствование.

“Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону”, – написал Шевчик.

Он утверждает, что контактирует с родителями пострадавшего ребенка и “берет на себя ответственность” за его будущее.

В полиции Кривого Рога инцидент пока не прокомментировали.

Фото с места аварии опубликовали местные СМИ.