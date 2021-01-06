Это подтвердили источники #Букв в правоохранительных органах.
По данным полиции, вчера вечером в реке Мокрая Сура обнаружили тела двух подростков. Рядом с телами нашли багги – маленький легкий автомобиль с повышенной проходимостью.
Проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами) Уголовного кодекса Украины.
#Буквам в полиции сообщили, что на установление причин трагедии уйдет несколько дней.
По данным СМИ, подростков – парня и девушку – нашли в воде реки в селе Новоалександровка Днепровского района.
Соболезнования семье Корбана выразил Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины.
- Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За життя” Вадим Столар сказал, что у него умерла старшая дочь.