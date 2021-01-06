Вчера, 5 января, в аварии погиб 16-летний сын известного политика и бизнесмена Геннадия Корбана.

Это подтвердили источники #Букв в правоохранительных органах.

По данным полиции, вчера вечером в реке Мокрая Сура обнаружили тела двух подростков. Рядом с телами нашли багги – маленький легкий автомобиль с повышенной проходимостью.

Проводится расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами) Уголовного кодекса Украины.

#Буквам в полиции сообщили, что на установление причин трагедии уйдет несколько дней.

По данным СМИ, подростков – парня и девушку – нашли в воде реки в селе Новоалександровка Днепровского района.

Соболезнования семье Корбана выразил Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины.