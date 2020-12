Сын Шумахера стал чемпионом мира в Формуле-2

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

В последней гонке сезона он неудачно провел стартовые круги, из-за чего ему пришлось отправиться на пит-стоп для смены резины.

Вместе с тем его главный конкурент британец Каллум Айлотт упустил шанс обойти немца и не попал на подиум.

Lock ups into Turn 4 😬

How differently it could have been for Schumacher 🤯#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/3XBCctemuv

— Formula 2 (@FIA_F2) December 6, 2020