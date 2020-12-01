Сын Дарьи Садженицы, пациентки Жовковской больницы, которая умерла после того, как в медучреждении выключили свет, требует наказания для виновных в смерти женщины.

Об этом он сообщил в комментарии изданию “Радіо Свобода”.

Как сообщалось ранее, 27 ноября после отключения электроснабжения в Жовковской районной больницы (Львовская область) двое пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, умерли.

В ходе расследования правоохранители установили, что в больнице есть два электрогенератора на случай аварийного отключения света, но они не были включены сразу. Врачи пытались помочь больным, делая вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, однако спасти больных не удалось.

Одной из умерших пациенток была Дария Садженица. Ее сын Василий рассказал, что женщина заболела в начале месяца, 5 ноября. Она чувствовала боль в груди, усталость, температура была высокой, обоняние — пропало.

Дарию забрали в больницу, когда она начала задыхаться. В реанимации она пробыла две недели, а за 4 дня до смерти была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам Василия, в день, когда произошло отключение света, питание в коридорах осталось, а в отделении реанимации, где находилась его мать, нет.

Василий убежден, что если бы не произошло отключение, его мать была бы жива.

“Был отключен свет. И, возможно, в этот момент ее сердце… Нужен был сердечный стимулятор… Если бы был подключен, возможно, было и дальше сердцебиение. К сожалению, так случилось, уже ничего не вернешь…”, — говорит он.

Мужчина требует наказания для тех, кто виновен в смерти его матери.

“Я бы хотел, чтобы виновные были наказаны, чтобы это было уроком для других. Чтобы не повторялись такие ошибки”, — рассказывает он, добавляя, что свет в больнице выключали не впервые.

Виновными в смерти матери мужчина считает РЭС и лиц, ответственных за поставку света в больнице.

“Ей было лучше. Я даже разговаривал с мамой. Уже лучше, лучше, и тут вдруг. Я с врачом разговаривал, лучше… Возможно, если бы свет не выключили, пошла бы на улучшение”, — добавляет он.

«Хочу, щоб винних покарали» – син померлої жінки у Жовківській лікарні, де вимкнули електропостачання pic.twitter.com/Pu6XVgcig6 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 30, 2020