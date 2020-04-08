Сингапур запретил все общественные мероприятия в рамках последних введенных ограничений по борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.

Министерство здравоохранения объявило, что вводится запрет на публичные и на частные собрания.

Правило, применяется к семьям и друзьям, которые не проживают вместе. Ранее решение было принято парламентом.

План ограничений в рамках борьбы с коронавирусом продлится до 4 мая.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Сингапуре зарегистрировано не менее 1 481 случая коронавируса и 6 смертей.