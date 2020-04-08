Об этом сообщает американская медиакомпания CNN.
Министерство здравоохранения объявило, что вводится запрет на публичные и на частные собрания.
Правило, применяется к семьям и друзьям, которые не проживают вместе. Ранее решение было принято парламентом.
План ограничений в рамках борьбы с коронавирусом продлится до 4 мая.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Сингапуре зарегистрировано не менее 1 481 случая коронавируса и 6 смертей.
- Напомним, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении чрезвычайного положения до 6 мая в связи с коронавирусом, но режим не предполагает жестких ограничений.
- В Японии выделили 1 миллиард долларов США для борьбы с последствиями коронавируса.
- Ранее сообщалось, что открытые спустя месяцы карантина туристические места в Китае переполнены людьми, несмотря на то, что медики опасаются третьей волны COVID-19.