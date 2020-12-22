Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Сингапур был последним среди стран, которые одобрили вакцину против коронавируса, в частности, таких как США, Великобритания и некоторые других.

Власти Сингапура планируют сделать прививки 5,7 миллиона человек в течение нескольких недель. Первыми вакцину получат медицинские работники, пожилые и уязвимых с медицинской точки зрения люди.

“Это был долгий и трудный год, я надеюсь, что эта новость подбодрит сингапурцев в этот праздничный сезон и появится повод для оптимизма в отношении 2021 года”, – сказал премьер-министр Ли Сянь Лун.

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