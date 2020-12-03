Власти Сингапура выдали первое в мире разрешение на продажу мяса, выращенного в лабораторных условиях.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Разрешение получил американский стартап Eat Just из Сан-Франциско, который производит в лабораторных условиях куриное мясо. Перед этим Продовольственное агентство Сингапура провело проверку безопасности продукта, сообщает издание The Guardian.

Это первое в мире разрешение на так называемое чистое мясо, полученное не от убитых животных.

Указанное событие уже назвали знаковым моментом в мясной промышленности. Оно может стать шагом в будущее, когда все мясо будет производиться без убийства животных.

Первым продуктом из искусственной курятины, который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы.

В отличие от заменителей мяса на растительной основе (которые, например, производятся из таких ингредиентов, как соевые бобы), мясо Eat Just производится из клеток животных, выращенных в лабораторных условиях (в биореакторе объемом 1200 литров).

Для этого у живых кур отбирают клетки методом биопсии. Затем их культивируют в специальных емкостях, которые наполнены питательной жидкостью растительного происхождения.

В компании Eat Just заверили, что в этом процессе не использовались антибиотики.

В компании также сообщили, что их продукт значительно чище с точки зрения количества микробов. Проведенные анализы мяса из “пробирки” показали более высокое содержания в нем белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.

Изначально выращенное в лаборатории куриное мясо будут продавать лишь в одном сингапурском ресторане. Однако по мере расширения производства такая курятина появится в других ресторанах и магазинах, а ее стоимость снизится.

“Я думаю, что это одобрение – одна из самых важных вех в пищевой промышленности за последние несколько десятилетий. Это открытая дверь, и мы и другие компании должны воспользоваться этой возможностью. Я надеюсь, что в ближайшие годы это приведет к тому, что производство большей части мяса не потребует убийства ни одного животного”, – отметил один из основателей Eat Just Джош Тетрик.

По данным британского финансового конгломерата Barclays, рынок заменителей мяса может составить 140 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия (или около 10% от мировой мясной промышленности).