Об этом сообщает Reuters.

С 12 марта в стране разрешат работу малого бизнеса, услуги прачечных и парикмахерских.

“Некоторым предприятиям будет разрешено постепенно открываться, принимая во внимание их важность для экономики и их способность минимизировать риски передачи коронавируса”, – говорится в сообщении.

С 19 мая в стране возобновят образовательный процесс, но школьники будут учиться в небольших группах.

Экономический спад в Сингапуре сейчас рекордный за последние 55 лет.

В целом, карантин в стране введен до 1 июня. До этого времени не планируется открывать большие магазины.

“Мы готовимся к безопасному и постепенному возобновлению экономической и общественной деятельности после 1 июня 2020 года”, – говорится в заявлении министерства здравоохранения.

В сообщении сказано, что за последние сутки в стране было подтверждено 447 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель за последние две недели.

При этом, в стране 17 тысяч пациентов с коронавирусом еще не вылечились.

Вспышка коронавируса в Сингапуре объясняется тем, что большинство зараженных – жители общежитий для мигрантов.

Правительство Сингапура заявило, что карантинные меры все еще могут быть скорректированы в зависимости от ситуации, и что люди должны продолжать оставаться дома, а не встречаться группами.

“Несмотря на то, что мы ослабляем и корректируем некоторые из этих мер, суть заключается в том, что сейчас не время ослаблять нашу защиту”, – заявил министр Лоуренс Вонг, который возглавляет оперативную группу по борьбе с вирусами в стране.