Юлия Синкевич заявила, что не будет принимать участия в повторном конкурсе на должность главы Госкино Украины.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

“Вопрос, который мне задавали чаще всего в последнее время и на который ждут ответ “Пойду ли я на повторный конкурс?”. И мое решение – нет!”, – пишет она.

По словам Синкевич, ее первоочередные намерения – развивать и поддерживать украинское кино теми инструментами, которые известны и доказано действенные.

“Участие в повторном конкурсе – это признание правоты членов комиссии, состав которой не изменится и по поводу которых мной подан судебный иск. Я этой правоты не признаю, потому что считаю, что произошли грубые нарушения, в том числе продавление “удобных и желаемых” кандидатов под давлением. А кто знает меня, то знает, что это точно не обо мне”, – добавила она.

Помимо того, Синкевич заявила, что “играть в игру, правила которой неизвестны, означает априори играть в неравных условиях”.

Также она сказала, что будет внимательно следить за проведением конкурса и готова помогать тем, кто решит попробовать пройти по этому пути.