Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
“Вопрос, который мне задавали чаще всего в последнее время и на который ждут ответ “Пойду ли я на повторный конкурс?”. И мое решение – нет!”, – пишет она.
По словам Синкевич, ее первоочередные намерения – развивать и поддерживать украинское кино теми инструментами, которые известны и доказано действенные.
“Участие в повторном конкурсе – это признание правоты членов комиссии, состав которой не изменится и по поводу которых мной подан судебный иск. Я этой правоты не признаю, потому что считаю, что произошли грубые нарушения, в том числе продавление “удобных и желаемых” кандидатов под давлением. А кто знает меня, то знает, что это точно не обо мне”, – добавила она.
Помимо того, Синкевич заявила, что “играть в игру, правила которой неизвестны, означает априори играть в неравных условиях”.
Также она сказала, что будет внимательно следить за проведением конкурса и готова помогать тем, кто решит попробовать пройти по этому пути.
- Ранее стало известно, что кандидатуру генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич на должность главы Государственного агентства по вопросам кино отклонили.
- Представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому в поддержку Юлии Синькевич, которая была единственным кандидатом на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино, но не прошла по конкурсу.
- Юлия Синькевич в комментарии корреспонденту #Букв сообщила, что будет подавать запрос в комиссию с требованием объяснения такого решения.