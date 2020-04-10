Об этом она написала в Facebook на личной странице.
На выходных в Украине будет относительно тепло, без осадков.
В субботу, 11 апреля, осадки в виде небольшого дождя ожидаются только на севере страны и в восточных регионах. При этом температура по всей территории страны будет фиксироваться на отметке 10 – 15 градусов выше ноля, тогда как на востоке страны – от 8 до 13 выше ноля.
Не будет осадков и в Вербное воскресенье, 12 апреля.
В понедельник, 13 апреля, будет солнечный день. Температура повысится до 15 – 20 градусов выше ноля, но только на один лень.
Резкая смена погода ожидается во вторник и среду, 14 и 15 апреля. В эти дни столбик термометра опустится до 4 – 10 градусов с отметкой “плюс”, а в ночь на 15-е возможны заморозки и нулевая температура. В эти же дни возможны осадки в виде мокрого снега.
В то же время в столице погода особо не изменится. Днем будет около 13 градусов выше ноля в воскресенье, и до 17 градусов тепла в понедельник. Во вторник и среду мокрый снег может быть и в Киеве.
- 5 апреля в Украине прогнозировалась солнечная погода, температура от +10 °C до +17 °C.