Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на следующей неделе температурные показания снизятся, а во вторник, 15 апреля, могут быть заморозки.

Об этом она написала в Facebook на личной странице.

На выходных в Украине будет относительно тепло, без осадков.

В субботу, 11 апреля, осадки в виде небольшого дождя ожидаются только на севере страны и в восточных регионах. При этом температура по всей территории страны будет фиксироваться на отметке 10 – 15 градусов выше ноля, тогда как на востоке страны – от 8 до 13 выше ноля.

Не будет осадков и в Вербное воскресенье, 12 апреля.

В понедельник, 13 апреля, будет солнечный день. Температура повысится до 15 – 20 градусов выше ноля, но только на один лень.

Резкая смена погода ожидается во вторник и среду, 14 и 15 апреля. В эти дни столбик термометра опустится до 4 – 10 градусов с отметкой “плюс”, а в ночь на 15-е возможны заморозки и нулевая температура. В эти же дни возможны осадки в виде мокрого снега.

В то же время в столице погода особо не изменится. Днем будет около 13 градусов выше ноля в воскресенье, и до 17 градусов тепла в понедельник. Во вторник и среду мокрый снег может быть и в Киеве.