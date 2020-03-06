В Международный женский день, 8 марта, в Украине прогнозируются дожди, при этом погода будет теплой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

“Седьмое и восьмое марта в Украине ожидается и холодным, и теплым, и с дождями и с апрельским солнцем”, – говорится в сообщении.

В частности, атмосферный фронт обусловит завтра дожди в западных областях, в воскресенье, 8 марта, дожди охватят еще и северную часть Украины, включая Винницкую и Черкасскую области, а вечером Кропивницкий и районы.

В то же время, под вечер дожди вероятны и в Одесской области, возможно, с грозами.

Солнце или переменная облачность достанутся восточным областям, южной части, Днепру и окрестностям.

Самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях, +5 +11 градусов, высоко в Карпатах, возможно, и до нуля, поэтому там возможен мокрый снег.

Теплее всего будет на востоке и юге, до +15 +17 градусов.

На севере и в центральных областях также воздух в течение дня прогреется до +10 +15 градусов.

В Киеве суббота будет теплой, до +12 +13 градусов, местами небольшой дождь.

А вот 8 марта в столицу придет атмосферный фронт, поэтому похолодает – ожидаются дожди и около +8 +10 градусов.

Кроме того, 9-10 марта, в Украине дождей почти не будет, температурное распределение удержится в воскресных пределах, то есть, прохладно на Западе и Севере, тепло на Востоке и Юге.