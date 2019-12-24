25 декабря, в день Рождества западного обряда, в Украине ожидаются дожди, в западных областях - с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В частности, воздух в течение дня прогреется до +3.. +8 градусов, на юге – до +7.. +12 градусов.

В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 градусов.

Отмечается, что с пятницы в Украине начнет холодать, а с 31 декабря – 1 января – снова теплеть.

Кроме того, с 27-28 декабря, в пятницу-субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до 3 градусов тепла – 4 градусов мороза. Соответственно, осадки с дождя перейдут в мокрый снег.