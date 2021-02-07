Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в большинстве областей ожидаются снег, метель, в западных, северных и центральных областях сильный снег.
На юге и в Карпатском регионе прогнозируется снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. Днем на Закарпатье – сильные дожди. На дорогах гололедица.
Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.
“Температура ночью -10-15 °C, в Черниговской и Сумской -17-22 °C, днем -2-7 °C, в северной части до -10 °C; в южных областях и на Прикарпатье ночью -5-10 °C, днем 1-6 °C, на Закарпатье и юге Одесской области ночью от 0 °C до + 5 °C, днем 7-12 °C”, – говорится в сообщении.
- В субботу, 6 февраля, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из г. Берегово. Еще один лыжник из Львова травмировался.