В понедельник, 8 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 20 м/с и ночная температура до -22 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в большинстве областей ожидаются снег, метель, в западных, северных и центральных областях сильный снег.

На юге и в Карпатском регионе прогнозируется снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед. Днем на Закарпатье – сильные дожди. На дорогах гололедица.

Днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

“Температура ночью -10-15 °C, в Черниговской и Сумской -17-22 °C, днем ​​-2-7 °C, в северной части до -10 °C; в южных областях и на Прикарпатье ночью -5-10 °C, днем ​​1-6 °C, на Закарпатье и юге Одесской области ночью от 0 °C до + 5 °C, днем ​​7-12 °C”, – говорится в сообщении.