С воскресенья, 23 февраля, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, что может привести к осложнению работы предприятий и коммунальных объектов.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что ухудшение погоды связано с перемещением активного циклона. По всей территории страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Значительные осадки ожидаются ночью в воскресенье. В частности, на территории западных областей, а также юго-восточных.

Также в ГСЧС предупредили, что ухудшение погодных условий может осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства. В Карпатах на отдельных участках дорог возможна приостановка движения транспорта.

В воскресенье, 23 февраля, ожидаются порывы ветра до 15 – 22 мс.

В понедельник, 24 февраля, ветер усилится до 25-28 м/с.

На территории Карпат ночью в воскресенье будет сильный снег, метелица, на дорогах – заметили и гололедица, а также порывы ветра до 40 м/с.

Согласно данным Укргидрометцентра, осложнение погодных условий 23 февраля будет соответствовать первому, желтому, уровню опасности, а 24 февраля – второму, оранжевому.

В горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Спасатели призывают граждан не выходить в горы во время ухудшения погодных условий.