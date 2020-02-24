Сегодня, 24 февраля, в Украине значительно ухудшится погода: в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снег.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью 24 февраля в западных, днем ​​в юго-восточных областях местами значительные осадки. По всей Украине, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля сильный снегопад, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.

Ночью и утром 24 февраля в северо-западных районах Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем ​​24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки. Осложнения погодных условий отвечать II уровню опасности.