Китайская компания Sinovac Biotech вернет Украине деньги за предзаказ своей вакцины, если она провалит финальную фазу клинических испытаний.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Общественного радио.

По его словам, заключение контракта на поставку незарегистрированной вакцины дает Украине гарантии быстрого получения препарата. Такая же практика используется в других странах.

“Например, Pfizer i Moderna также находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставку. Контракт происходит под банковские гарантии. То есть, Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину”, – сказал Ляшко.

Поставка начнется только после того, как вакцина получит регистрационный документ. В случае провала клинических испытаний, средства вернут в полном объеме. Это положение четко прописано в контракте.

“Это (поставки, – ред.) произойдет только после ее регистрации, завершения исследований. В случае если она не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия “Медицинские закупки Украины”. Все риски нивелированы”, – добавил Ляшко.

За 1,9 млн доз вакцины Sinovac заплатили из бюджета 2020 года. Следующие контракты заключат по бюджету 2021 года.

Сейчас Минздрав ведет переговоры со многими производителями вакцины, в частности с разработчиками оксфордской вакцины AstraZeneca. Ляшко подчеркнул, что люди, которые находятся вне зоны риска, пока не смогут купить себе вакцину.

“Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке – я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин являются правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно”, – добавил Ляшко.

Напомним, что вчера Министерство охраны здоровья через свое предприятие “Медицинские закупки Украины”, которое было определено как оператор по закупке вакцин, заключило договор на поставку 1 млн 913 тысяч доз вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac.