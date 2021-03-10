Об этом сообщает агентство ВВС.

По данным ведущего бразильского государственного Института Фиокруз, более 80% коек в отделениях интенсивной терапии заняты в столицах 25 из 27 штатов Бразилии.

Кроме того, в 15 столицах штатов есть отделения интенсивной терапии, загруженные более чем на 90% (в том числе в Рио-де-Жанейро, Бразилиа и Сан-Паулу). А в двух городах – Порту-Алегри и Кампу-Гранди – мощности реанимаций исчерпаны.

В институте отметили, что эти цифры указывают на “перегрузку и даже крах системы здравоохранения” в Бразилии.

Во вторник в стране было зарегистрировано 1972 летальных случая (это новый суточный рекорд) и 70 764 случая заражения (что на 38% больше, чем на прошлой неделе), информирует издание Axios.

С начала эпидемии COVID-19 в стране подтвердили более 11 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 268 тысяч смертей.

Бразилия занимает второе место в мире по количеству смертей (после США) и третье – по количеству подтвержденных случаев (после США и Индии).

В стране циркулирует очень заразный (“бразильский”) штамм коронавируса.

Несмотря на это, президент Бразилии Жаир Болсонару последовательно выступал против карантинных мер и консультаций экспертов по борьбе с коронавирусом. Он неоднократно умалял серьезность ситуации и даже заявил, что бразильцы должны “прекратить ныть” относительно пандемии.

Мэры и губернаторы в Бразилии вводили определенные карантинные меры. Однако против этого выступал Болсонару, утверждая, что вред от карантина для экономики страны будет хуже, чем последствия эпидемии.

Такую позицию власти прокомментировал эпидемиолог Института Фиокруз Джесси Ореллана. По его мнению, в Бразилии “борьба с COVID-19 была проиграна в 2020 году, и нет ни малейшего шанса изменить это трагическое обстоятельство в первой половине 2021 года”.

“Лучшее, что мы можем сделать, – это надеяться на чудо массовой вакцинации или кардинальное изменение в управлении пандемией. Безнаказанность в управлении, кажется, является правилом”, – отметил он.

Что известно о “бразильском штамме” коронавируса

Как отмечает агентство ВВС, очень заразный мутировавший “бразильский штамм” коронавируса (Р.1) сначала возник и распространился в городе Манаус (столице бразильского штата Амазонас).

Предварительные данные Университета Сан-Паулу, Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета свидетельствуют о том, что этот штамм может быть вдвое заразнее, чем “оригинальный” вариант вируса. Вероятность повторного заражения “бразильским штаммом” составляет от 25% до 60%.

На прошлой неделе Институт Фиокруз заявил, что P.1 – это лишь один из нескольких “штаммов, вызывающих беспокойство”, которые стали доминирующими в шести бразильских штатах.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус описал ситуацию в Бразилии как “очень тревожную”.

Ученые обеспокоены тем, что Бразилия практически превратилась в “естественную лабораторию”, где люди могут видеть, что происходит, когда коронавирус остается относительно неконтролируемым. Некоторые предупреждает, что сейчас страна является средой для размножения новых вариантов вируса.

В данный момент Бразилия заказала более 200 млн доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac. На сегодняшний день первую дозу получили более 8 млн человек (что составляет лишь 4% населения).

Согласно данным Института Фиокруз, предварительные исследования вакцины AstraZeneca показали, что она защитит от “штамма P.1”.

Другое бразильское исследование показало, что вакцина CoronaVac, изготовленная китайской компанией Sinovac, также эффективна против этого штамма.

Кроме того, на днях было опубликовано исследование, что вакцина Pfizer смогла нейтрализовать “бразильский штамм” COVID-19.