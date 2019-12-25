За четыре года работы система публичных закупок ProZorro сэкономила для Украины 100 млрд гривен.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Одна из побед. ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд гривен”, – отметил он.

По словам Милованова, в денежном эквиваленте больше всего сэкономили в Киевской (45,5 млрд), Львовской (5,7 млрд), Днепропетровской (5,1 млрд), Харьковской (4,5 млрд) и Одесской (3,8 млрд) областях.

“Это во многом связано с большим количеством государственных учреждений в этих областях и, соответственно, большим объемом закупок. Если считать экономию в процентном эквиваленте как разницу между первоначальной стоимостью всех закупок региона и подписанными договорами после результатов аукциона, то наиболее экономными областями оказались Тернопольская (10,6 %), Черновицкая (6,59 %), Ивано-Франковска (6,52 %), Житомирская (6,15 %) и Львовская (6,05 %)“, – уточнил министр.

Милованов подчеркнул, что за четыре года ProZorro прошла путь от волонтерского стартапа до системы, “в которой работают все государственные учреждения и зарегистрировано более 200 тысяч предпринимателей”.

Общее количество торгов с момента запуска системы достигло более 4 млн, а экономия превысила 100 млрд грн. Система накопила 100 терабайт данных о закупках.

Около 90 % зарегистрированных предприятий в ProZorro – малый и средний бизнес. Это самый большой процент участия такого бизнеса в закупках среди европейских стран. Ежемесячно в системе появляется 3-5 тысяч новых поставщиков. За 2019 год в системе зарегистрировалось более 50 тысяч предпринимателей.

Милованов напомнил, что с 19 апреля 2020 года вступает в силу новая редакция закона о публичных закупках, которая предусматривает повышение ответственности за нарушения в закупках и штрафы от 25 тысяч грн для закупщиков до 170 тысяч грн для руководителей государственных учреждений.

Среди других норм закона – снижение порога для необходимого использования ProZorro с 200 тыс. до 50 тыс. гривен.

СПРАВКА. Показатель экономии в ProZorro считается как разница между первоначальной стоимостью закупки и суммой подписанного договора после аукциона. Этот индикатор является мировым и общепринятым показателем. До введения ProZorro экономия в закупках в среднем составляла 1-2 %, сейчас около 7-8 %.