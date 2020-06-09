В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают возможность отправлять на переобучение водителей, которые неоднократно нарушили правила дорожного движения.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Инициатива будет включать в себя пересдачу экзаменов по ПДД и вождению.

“На сегодняшний день мы рассматриваем возможность того, что если человек нарушал правила дорожного движения несколько раз – ввести такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение. Чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения”, – отметил Мартыненко.

По его словам, это пока только идея, но она может быть воплощена в жизнь, если количество нарушителей ПДД не уменьшится.

“Мы сейчас это пока только рассматриваем. Но если у нас количество тех, кто будет нарушать скоростной режим, правила дорожного движения, что будет фиксироваться фото- и видеофиксацией, не будет уменьшаться, то мы перейдем к практическому применению этого”, – заявил Мартыненко.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что МВД инициирует законопроект, который лишит системных нарушителей правил дорожного движения водительских удостоверений.

“Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение”, – подчеркивал он.

(На видео – с 1 часа 43 мин.)