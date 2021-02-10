Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что у НАБУ могут забрать расследование дела по "ПриватБанку".

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

По словам директора Бюро, изменение подследственности дела собираются организовать с помощью Печерского районного суда Киева.

“Сейчас у нас назревает решение Печерского суда по “ПриватБанку”, чтобы забрать это дело у нас, по нашей информации”, – отметил Сытник.

Он уточнил, что Уголовно-процессуальный кодекс запрещает забирать дела у НАБУ, но Печерский райсуд уже не первый раз вмешивается в следствие Бюро.

Например, недавно дело, где фигурирует заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, передали из НАБУ в Службу безопасности. Сытник отметил, что такая схема была бы невозможной без согласия Офиса генпрокурора.

“Печерский суд вмешивается в дискрецию прокурора. Прокурор почему-то добровольно эту дискреции отдает Печерскому суду… Прокурор, который принял бы законное решение, должен был бы выполнить требование Уголовно-процессуального кодекса и считаться с тем, что УПК не позволяет передавать эти дела другим органам. Это проигнорировано Офисом генпрокурора”, – заявил Сытник.

(На видео – с 48:18)

Как известно, НАБУ расследует дело о выводе многомиллиардных средств из “ПриватБанка” до его национализации. В частности, банком были заключены кредитные договоры с признаками фиктивности, и различным фирмам было перечислено десятки млрд гривен, ранее полученных от государства при реструктуризации.

В прошлом году Артем Сытник отмечал, что в уголовном производстве в отношении “ПриватБанка” и его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова могут начать объявлять подозрения.

В декабре прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в состав групп прокуроров в нескольких производствах в отношении группы “Приват”.

Решение о национализации “ПриватБанка” в связи с его неплатежеспособностью было принято украинскими властями в декабре 2016 года.

Причиной национализации стали действия прежних владельцев, выделявших значительные кредиты аффилированным лицам. Результаты независимого расследования компании Kroll показали, что до национализации “ПриватБанк” минимум в течение 10 лет был объектом масштабных махинаций, что привело к нанесению финансовому учреждению убытков на сумму минимум $5,5 млрд.

СПРАВКА. Дискреционные полномочия – право главы государства, главы правительства, других должностных лиц органов государственной власти действовать при определенных условиях по своему усмотрению в рамках закона.