Пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами.

Об этом директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил в Facebook.

По его словам, огонь добрался до Припяти.

“Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов “Подлесный”, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС”, – сообщил Емельяненко.

Он добавил, что Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

“Но зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений – в них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным – это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов. Я срочно обращаюсь к Офису Президента Украины и Владимиру Зеленского, Денису Шмыгалю, Антону Геращенко, Арсена Авакова, Николаю Чечеткина. Хватит делать вид, что все это ок! Скажите людям, что реально происходит с пожаром”, – резюмировал Емельяненко.