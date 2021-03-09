Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился в областной совет с просьбой о помощи в борьбе с COVID-19 из-за критической ситуации с заболеваемостью в городе.

Об этом он написал в Facebook.

“Обращаемся к области, чтобы отдали еще один этаж кардиоцентра для размещения пациентов. Ситуация в городе критическая, имеем наибольшую заболеваемость и смертность за все время пандемии. Наполняемость медицинских учреждений – сверхурочная. На прошлой неделе мы нашли возможность открыть дополнительные места, но пока практически все возможности города мы уже исчерпали “, – пишет Марцинкив.

По его словам, только областная государственная администрация еще может оборудовать в городе дополнительные места, чтобы спасать людей.