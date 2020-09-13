На Донбассе сегодня, 13 сентября, пророссийские боевики нарушили перемирие и осуществили неприцельный выстрел в сторону ВСУ вблизи с. Пески.

Об этом сообщили в штабе ООС.

“Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.