Об этом сообщили в штабе ООС.
“Вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли”, – говорится в сообщении.
В штабе отметили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
- За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности украинских бригад обстрелов со стороны боевиков “Л/ДНР” зафиксировано не было. По всей линии фронта наблюдалась тишина.