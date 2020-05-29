Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что к перестрелке в Броварах привело отсутствие диалога городских властей с Киевской областной госадминистрацией.

Об этом написал мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook.

“Сегодня около 7:00 утра по улице Олимпийская произошла перестрелка. По предварительной версии полиции, произошел конфликт между перевозчиками. Недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов. Сейчас выясняют все обстоятельства дела. По факту стрельбы открыто уголовное производство. По состоянию на 9 утра полиция задержала 11 человек. Также есть двое пострадавших, которые доставлены в Броварскую больницу с огнестрельными ранениями”, – написал Сапожко.

По его словам, все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация.

“Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальника управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаш до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день”, – добавил мэр города.

Также он обратился ко всем жителям района Торгмаш, которые могли быть свидетелями происшествия, сообщить об этом в полицию.