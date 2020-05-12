Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По мнению Зеленского, в данный момент можно рассматривать дальнейшие этапы смягчения карантина.

“Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса”, – сказал он.

Помимо того, на совещании глава правительства Денис Шмыгаль подметил, что во всей Европе сегодня по-прежнему придерживаются карантина, хотя и с определенными ослаблениями.