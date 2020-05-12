Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
По мнению Зеленского, в данный момент можно рассматривать дальнейшие этапы смягчения карантина.
“Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако надо смотреть на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить крупных вспышек коронавируса”, – сказал он.
Помимо того, на совещании глава правительства Денис Шмыгаль подметил, что во всей Европе сегодня по-прежнему придерживаются карантина, хотя и с определенными ослаблениями.
- В Украине по состоянию на утро 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19. Из них 375 – за последние сутки.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не более чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.