Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

“Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло благодаря осознанности граждан, которые придерживаются постоянной самоизоляции”, — заявил Зеленский.

Также президент призвал граждан и дальше придерживаться правил карантина и оставаться дома.

“Должны четко понимать: расслабляться рано, расслабляться очень небезопасно”, — отметил Зеленский.