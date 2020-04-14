Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.
“Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло благодаря осознанности граждан, которые придерживаются постоянной самоизоляции”, — заявил Зеленский.
Также президент призвал граждан и дальше придерживаться правил карантина и оставаться дома.
“Должны четко понимать: расслабляться рано, расслабляться очень небезопасно”, — отметил Зеленский.
- Сегодня количество инфицированных COVID-19 в Украине превысило 3300 случаев.
- Статистика заболеваемости COVID-19 в Украине по состоянию на 14 апреля.