Об этом сообщает глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Андрей Ватолин на своей странице в Facebook.

По словам Ватолина, тление растительности в Чернобыльской зоне в данный момент продолжается отдельными очагами.

“Ситуация в Зоне отчуждения и безусловного отселения на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничества остается достаточно напряженной”, – пишет он.

При этом глава ГСЧС Киева также добавил, что для тушения пожара дополнительно было направлено еще 50 спасателей из личного состава гарнизона Киева.

“Надеюсь, совместными усилиями спасатели все же преодолеют эту беду. А пока… прошу мысленно поддержать пожарных, которые непрерывно работают в тяжелых условиях”, – написал он.