Воздух в Киеве начнет очищаться после Пасхи – в связи с изменением направления ветра.

Об этом проинформировал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, комментарий которого обнародовала пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 17 и 18 апреля, качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2-3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже предельно допустимой концентрации”, – рассказал он.

Прокопенко уточнил, что такие показатели в целом характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как не критические для населения.

“Наибольшее значение загрязнения атмосферного воздуха как правило наблюдается в ночные и особенно ранние часы. Поэтому в это время необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна”, – заявил он.

Прокопенко подчеркнул, что загрязнение воздуха в Киеве “никоим образом не связано с Зоной отчуждения” (наблюдающимися там пожарами).

“Оно является следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области, где наблюдаются большие площади пожаров… В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северное, и в эти дни ожидается уменьшение влияния пожаров на загрязнение в Киеве“, – рассказал он.

(На видео – с 3:10)

Такие же данные озвучил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Он проинформировал, что “в начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице”.

Чечеткин также подчеркнул, что радиационный фон в Зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.