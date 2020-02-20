Сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев и иностранцев из китайского Уханя, эпицентре вспышки коронавируса COVID-19. Сообщается, что эвакуированные абсолютно здоровы, их поместят на двухнедельный карантин.

#Буквы рассказывают все подробности эвакуации.

Еще рано утром, согласно данным ресурса Flightradar, самолет авиакомпании SkyUp уже был над территорией Украины, но кружил над Харьковской областью.

По пути в Украину лайнер совершал техническую посадку в Алматы.

На борту более 70 пассажиров, в том числе более 40 украинцев. Остальные пассажиры – граждане других государств.

Прибытие в Борисполь

Но потом самолет отправился в Борисполь. В аэропорту он приземлился в терминале F на дозаправку. Пассажиры и персонал не покидали лайнер.

“Самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту “Борисполь” на дозаправку. Там он дозаправится горючим и вылетит в международный аэропорт “Харьков”. По докладам экипажа и медперсонала сопровождения все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет“, – говорится в сообщении МВД.

Фото: МВД Украины

Санаторий “Новые Санжары”

После того, как самолет дозаправился в Борисполе, он вылетел в аэропорт “Харьков”, а уже оттуда украинцев перевезут в медицинский центр Национальной гвардии “Новые Санжары” в Полтавской области.

Местные жители поселка еще со вчерашнего дня готовились устроить блокаду дорог и не пропускать транспорт с эвакуированными. В связи с этим в Новые Санжары стянули дополнительные силы полиции и Нацгвардии. Подогнали и бронетехнику – ему растягивать транспортные средства и баррикады, которые блокировали подъезды к поселку.

Фото: “Тижневик “ЕХО”

Митингующие стоят с национальными флагами, привезли полевую кухню.

Фото: Телеканал “Центральний”

Стоит отметить, что жители Санжар из-за недостатка информации настроены агрессивно. В поселке произошла стычка с правоохранителями.

Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.

❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.

“Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране“, – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что “бактериологической опасности нет”. В то же время, по словам президента, “есть другая опасность” – реакция людей на эвакуацию украинцев.

“Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией”, – написал президент.

Зеленский добавил, что попытки перекрывать дороги, блокировать госпитали, “не пускать граждан Украины в Украину” – не самая лучшая черта характера украинцев.

Как в Британии организовали карантин

Эвакуированных из Уханя граждан Великобритании, после прибытия в Лондон, отправили на двухнедельный карантин в город Милтон-Кинс (Milton Keynes).

Прибытие эвакуированных британцев не сопровождалось ни протестами, ни блокированием дорог. В городе Милтон-Кинс проживает около 250 тыс. человек. Рядом с отелем, где поселили людей на карантин, находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

Фото: Hugh Fort

Реакция Минздрава

В Министерстве здравоохранения заявили, что у пассажиров и членов экипажа авиарейса из Уханя нет никаких симптомов острых респираторных заболеваний.

“Психоэмоциональное состояние всех пассажиров в норме. Но они все еще нуждаются в поддержке и понимании со стороны сограждан”, – отметили в Минздраве.

Реакция ПЦУ на ситуацию в Санжарах

В Православной церкви Украины (ПЦУ) призвали проявлять милосердие к ближнему.

“Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество… Не забываем, что Спаситель воспринимает отношения к помощи к ближнему, как к тому, что сделано (или наоборот – не сделано) лично по него самого… Итак, пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность!”

Эвакуированные украинцы сошли с самолета

Фото: dpsu.gov.ua

В Новые Санжары приехал Аваков

Как рассказал #Буквам начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, в Новые Санжары приехал министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Люди находятся на месте, акция продолжается, с ними ведут переговоры первые лица области, насколько мне известно, даже председатель Национальной полиции, министр внутренних дел с ними общаются… Агрессивно было только утром, когда чуть больше 10 человек начали сопротивляться полицейским. Их локализовали, им объяснили законодательную базу. После этого инцидента больше противостояний не было”, – сказал спикер.

Он также сообщил, что автобусное сообщение с Новыми Санжарами временно приостановлено.

СБУ расследует фейки о коронавирусе

Служба безопасности Украины начала расследование о фейковые рассылки от имени Министерства здравоохранения о выявлении коронавируса.

“Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя”, – говорят в СБУ.

О какой именно стране идет речь, не уточняется.

И напоследок селфи из самолета