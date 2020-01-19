В воскресенье, 19 января, пророссийские боевики в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляли украинские позиции из тяжелой артиллерии: 122-мм и 120-мм минометов, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении сказано, что все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

5 раз вблизи населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил 9 снарядов, из 120-мм минометов – 33 мины, а из станковых противотанковых гранатометов – 4 выстрела;

рядом с Новоалександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120-мм – 8 мин.

“Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника”, – сообщили в пресс-центре.