Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
За прошедшие сутки, 31 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Четыре обстрелы позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- дважды рядом с населенным пунктом Зайцево – из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;
- у Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
“Вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было”, – сообщили в ООС.
С начала этих суток, 1 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.
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