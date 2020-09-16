Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
15 сентября боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие.
Один военный подорвался вблизи Водяного во время проведения инженерных работ. У него ранения средней степени тяжести. Еще двое бойцов попали, вероятно, на растяжку возле Шумов. Их госпитализировали
16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.
- Ранее сообщалось, что 15 сентября в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5 получили ранения двое украинских военнослужащих.