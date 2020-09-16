За прошедшие сутки, 15 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) трое украинских бойцов получили ранения различной степени тяжести, а один воин погиб вследствие неосторожного обращения с гранатой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

15 сентября боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие.

Один военный подорвался вблизи Водяного во время проведения инженерных работ. У него ранения средней степени тяжести. Еще двое бойцов попали, вероятно, на растяжку возле Шумов. Их госпитализировали

16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.