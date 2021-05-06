Центральна виборча комісія назвала екстраординарною ситуацію, що склалася з довиборами в Раду у 87 виборчому окрузі.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Як сповіщалося, 22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Встановлення ЦВК результатів виборів було оскаржено у Верховному Суді. 1 травня Велика Палата ВС визнала недійсними встановлені результати.

“На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найкращих дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення правдивих результатів виборів у межах її повноважень, визначених Законом України “Про Центральну виборчу комісію” та Законом України “Про вибори народних депутатів України”, з урахуванням судових рішень та пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

Дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів, згідно з якими переміг кандидат “Слуги народу” Василь Вірастюк, були визнані незаконними постановою Великої Палати Верхового Суду. Також було визнано протиправним і скасовано протокол про визнання результатів.

Водночас Суд відмовив позивачу — конкурентові Вірастюка від “За майбутнє” Олександру Шевченку — у продовженні встановлення результатів виборів і внесенні змін до підсумків голосування уточненим протоколом.

“Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що відсутність (втрата) 504 виборчих бюлетенів за одного кандидата в народні депутати України за наявності встановленої виборчими комісіями кількості поданих голосів за кожного кандидата в народні депутати впливає на встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87. З огляду на виявлену різницю між кількістю голосів, поданих за двох кандидатів у народні депутати України, а також на кількість бюлетенів, щодо якої встановлено невідповідність, можливість установлення того, хто з кандидатів набрав найбільшу кількість голосів, викликає обґрунтований сумнів”, – пояснили в ЦВК.

Велика Палата Верховного Суду зазначила, що в цій справі йдеться не лише про ймовірне порушення прав скаржника, але й на більш загальному рівні — про виконання державою її позитивного обовʼязку щодо проведення вільних і чесних виборів.

Суд вважав, що попри відсутність законодавчих підстав, беручи до уваги, зокрема, принцип верховенства права, Комісія мала вжити заходів реагування з метою правдивого встановлення результатів виборів у ситуації, що склалася, а не лише застосовувати положення закону.

У мотивувальній частині постанови Великої Палати Верховного Суду викладено низку висновків щодо можливих подальших дій Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів або ухвалення іншого рішення задля забезпечення права на вільне волевиявлення громадян України.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.