За минувшие сутки в Киеве коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 397 человек. Десять больных умерли.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 397 человек. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 497 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 28 090”, – рассказал Кличко.

Так, за прошедшие сутки коронавирус выявили у:

• 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет;

• 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

• 17 девочек от двух месяцев до 17 лет, а также у 9 мальчиков от 7 до 16 лет.

Заболели, в том числе, 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолел 9961 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 86, в Деснянском – 81, в Днепровском районе – 57 случаев.

Кличко также проинформировал, что показатель тестирований в столице составляет 301 тест на 100 тыс. жителей (по его словам, это наивысший показатель по стране).

В Киеве для лечения больных коронавирусом уже развернули почти 2,8 тыс. коек в 22 больницах.

Кличко уточнил, что в столице сейчас закрыты на карантин пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях. Еще 520 классов в школах – на дистанционном обучении.

“К сожалению, ситуация с заболеваемостью в учебных заведениях ухудшается. На сегодняшний день в городе закрыты на карантин пять школ – из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы в Печерском районе, одна в Оболонском и одна в Подольском. На дистанционном обучении в общем 520 классов в 174 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 591. Болеют и 403 педагога”, – отметил Кличко.