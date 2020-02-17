В Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.

Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на своей странице в Facebook.

“19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – “наводить мосты”. Меньше слов — больше дел”, – написал он.

Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.

“Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит”, – добавил Сивохо.

Он прикрепил к своему сообщению видеоролик, в котором заявил, что “задачи определены” и начинается работа.