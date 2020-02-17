Об этом сообщил советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо на своей странице в Facebook.
“19 февраля – старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача – “наводить мосты”. Меньше слов — больше дел”, – написал он.
Сивохо также отметил, что любой мирный процесс начинается с диалога.
“Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит”, – добавил Сивохо.
Он прикрепил к своему сообщению видеоролик, в котором заявил, что “задачи определены” и начинается работа.
- Комик, актер и тренер “Лиги смеха” Сергей Сивохо, который стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.