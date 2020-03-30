Об этом рассказали в аппарате Совета нацбезопасности и обороны, пишет “Детектор медиа“.

“По состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Максим Ткаченко по состоянию на 24 марта не занимает должность советника секретаря СНБР на общественных началах”, – говорится в заявлении.

Сергей Сивохо, бывший КВН-щик был назначен на должность советника главы СНБО в октябре 2019 года. Сивохо занимался вопросами реинтеграции Донбасса.

Его коллега по шоу-бизнесу, бывший продюсер и генеральный директор компании “Квартал-концерт” Максим Ткаченко, на должности советника секретаря СНБО, на которую он был назначен в октябре 2019 курировал вопросы реинтеграции и восстановления Донбасса.

Напомним, 12 марта, Сергей Сивохо оказался в центре скандала, когда во время презентации “Национальной платформы единства и примирения” российскую агрессию он назвал внутренним конфликтом. Презентацию сорвали активисты организации “Национальный корпус”. Представители Нацкорпуса в день презентации силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал. Полиция Киева задержала 15 участников столкновений, которые напали на Сивохо. Кроме того, часть народных депутатов из фракции “Слуги народа” призвали секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова уволить его внештатного советника Сергея Сивохо после его заявлений о “внутреннем конфликте” на Донбассе.