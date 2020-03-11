Так Сивохо высказался в эфире телеканала “НАШ”.
Так, на вопрос ведущего относительно того, как продвигается дело с вступлением Украины в НАТО, Сивохо ответил, что “в этом направлении ничего не происходит”.
“Ничего не происходит в этом направлении. Да, есть стремление, которое закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в страны НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, есть военные действия. Что с этим делать?” – сказал Сергей Сивохо.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.