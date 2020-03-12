Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его внештатный советник Сергей Сивохо никогда не был уполномочен представлять позицию ведомства в каких-либо вопросах.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Данилов сделал акцент на том, что Сивохо – один из его 11 советников, который не уполномочен представлять позицию СНБО.

“Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам”, – написал он.

Что касается сегодняшнего инцидента в КВЦ “Парковый”, Данилов отметил, что применение физической силы и оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Действия активистов он назвал “недопустимыми”.

По его словам, Сивохо, как его внештатный советник, имеет право на личную позицию.

Ранее представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.

Полиция Киева задержала 15 участников столкновений на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые напали на Сивохо.