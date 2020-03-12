Об этом он написал в Facebook на личной странице.
Данилов сделал акцент на том, что Сивохо – один из его 11 советников, который не уполномочен представлять позицию СНБО.
“Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по каким-либо вопросам”, – написал он.
Что касается сегодняшнего инцидента в КВЦ “Парковый”, Данилов отметил, что применение физической силы и оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Действия активистов он назвал “недопустимыми”.
По его словам, Сивохо, как его внештатный советник, имеет право на личную позицию.
Ранее представители Нацкорпуса силой вытолкали Сивохо из зала и толкнули, после чего он упал.
Полиция Киева задержала 15 участников столкновений на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые напали на Сивохо.
- Ранее советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо заявил, что в Украине 19 февраля запустят Национальную платформу примирения и единства, призванную начать продуктивный и мирный диалог по обе стороны разграничения на Донбассе.
- Позже Сергей Сивохо решил перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства из-за атаки боевиков.
- Также Сергей Сивохо призывал выплачивать пенсии жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.